Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в главную базу Северного флота

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым надводным кораблем — носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск . Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга

Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота — самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России , куда также входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».

Прибывший экипаж фрегата приветствовал командир дивизии ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков. Он отметил, что корабль успешно прошел все ходовые и приемо-сдаточные испытания, имеет большой потенциал для того чтобы стать одним из лучших кораблей на флоте. В ближайшее время экипажу предстоит плановая боевая подготовка в базе и в море, а затем — выполнение задач дальних походов.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым надводным кораблем — носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. За весь период государственных испытаний головным кораблём проекта 22350 пройдено более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом.

В 2017 и в 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде в Финском заливе.