Россия и Замбия подписали контракт на поставку VIP-версии самолета SSJ-100

ГЕЛЕНДЖИК , 8 сентября. / ТАСС /. Россия Замбия подписали договор на поставку одного самолета SSJ-100 в версии VIP, поставку еще четырех SSJ-100 стороны обсуждают. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах «Гидроавиасалона-2018», который проходит в Геленджике.

"Подписан договор на поставку одного воздушного судна в VIP-версии с Замбией. В ближайшее время ожидается авансовый платеж, а также обсуждается опцион на покупку четырех пассажирских самолетов Superjet 100", — сказал он.