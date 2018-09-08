Россия и Замбия подписали контракт на поставку VIP-версии самолета SSJ-100 

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и Замбия подписали договор на поставку одного самолета SSJ-100 в версии VIP, поставку еще четырех SSJ-100 стороны обсуждают. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах «Гидроавиасалона-2018», который проходит в Геленджике.
"Подписан договор на поставку одного воздушного судна в VIP-версии с Замбией. В ближайшее время ожидается авансовый платеж, а также обсуждается опцион на покупку четырех пассажирских самолетов Superjet 100", — сказал он.