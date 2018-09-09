Украинский «Мотор Сич» сертифицирует новый двигатель для собираемого в России L-410

"Мы подали заявку на сертификацию. Подписали протокол о возможной замене двигателей на самолете L-410, это УЗГА (Уральский завод гражданской авиации, который занимается локализацией производства L-410 в России — прим. ТАСС)", — сказал он.

Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха подтвердил ТАСС, что рассматривается возможность установки МС-500С-02 на L-410.

"Как только двигатель в нужном нам исполнении будет предоставлен, мы подключим его к испытаниям и определимся. Это один из лучших двигателей в этом классе. Если он подтвердит свои характеристики, мы будем его рассматривать", — сказал Бадеха.

Новые двигатели для Ан-138 Предприятие планирует через пять лет запустить в серийное производство перспективный двигатель с улучшенными характеристиками на замену Д-436ФМ, который может устанавливаться на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.

"Мы сейчас работаем над двигателем АИ-28 — это двигатель на 9,5 т тяги. Через пять лет он сможет заменить и Д-436ФМ, потому что он на 15% имеет лучшую топливную эффективность, лучший показатель по эмиссии, по шумам и так далее. Совершенно новый принцип двигателя", — сказал он.

По его словам, начать выпускать новый двигатель планируется в 2023-2024 годах.

Акционерное общество «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ка-32 и других, самолетов Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и других, а также промышленные газотурбинные установки и товары народного потребления.