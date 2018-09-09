Украинский «Мотор Сич» сертифицирует новый двигатель для собираемого в России L-410 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 9 сентября. /ТАСС/. Украинское предприятие «Мотор Сич» проводит сертификацию нового турбовинтового двигателя МС-500С-02, который планирует поставлять для самолета региональной авиации L-410, производство которого локализовано в России. Об этом сообщил журналистам президент предприятия Вячеслав Богуслаев в кулуарах «Гидроавиасалона-2018».
"Мы подали заявку на сертификацию. Подписали протокол о возможной замене двигателей на самолете L-410, это УЗГА (Уральский завод гражданской авиации, который занимается локализацией производства L-410 в России — прим. ТАСС)", — сказал он.
Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха подтвердил ТАСС, что рассматривается возможность установки МС-500С-02 на L-410.
"Как только двигатель в нужном нам исполнении будет предоставлен, мы подключим его к испытаниям и определимся. Это один из лучших двигателей в этом классе. Если он подтвердит свои характеристики, мы будем его рассматривать", — сказал Бадеха.
Ранее сообщалось, что пермское предприятие холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») "Редуктор-ПМ" и УЗГА представили новый двигатель ВК-800 для самолетов L-410.
Новые двигатели для Ан-138 Предприятие планирует через пять лет запустить в серийное производство перспективный двигатель с улучшенными характеристиками на замену Д-436ФМ, который может устанавливаться на Ан-148 и самолет-амфибию Бе-200.
"Мы сейчас работаем над двигателем АИ-28 — это двигатель на 9,5 т тяги. Через пять лет он сможет заменить и Д-436ФМ, потому что он на 15% имеет лучшую топливную эффективность, лучший показатель по эмиссии, по шумам и так далее. Совершенно новый принцип двигателя", — сказал он.
По его словам, начать выпускать новый двигатель планируется в 2023-2024 годах.
Акционерное общество «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ка-32 и других, самолетов Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и других, а также промышленные газотурбинные установки и товары народного потребления.