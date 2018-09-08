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Корабли РФ провели стрельбы в Средиземном море
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Корабли ВМФ поразили условные цели и отразили атаку подлодки на учениях в Средиземноморье 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника на учениях в Средиземном море, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В ходе стрельб все условные цели были успешно поражены. Кроме того, моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.
Как рассказал начальник штаба группировкой кораблей, задействованных на учениях, капитан 1-го ранга Андрей Солошин, моряки на практике могут познакомится с новым оборудованием и вооружением.
"Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях", — отметил он.

Наблюдения со стороны

Учения российских боевых кораблей сопровождались повышенным вниманием со стороны НАТО. В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал боевой фрегат из Нидерландов "Де Рюйтер".
При этом нидерландское судно находилось на расстоянии около 20 километров от места учений.

Об учениях

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.
Ход учений инспектирует главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев, который отметил, что боевые корабли, в частности крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Макаров", подтвердили свои характеристики, заложенные при проектировании.
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