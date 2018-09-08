Корабли РФ провели стрельбы в Средиземном море

Корабли ВМФ поразили условные цели и отразили атаку подлодки на учениях в Средиземноморье

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России поразили условные воздушные и надводные цели из комплексов АК-130 и АК-630, а также провели стрельбы глубинными бомбами из установки РБУ-6000 при отражении атаки подводной лодки условного противника на учениях в Средиземном море, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе стрельб все условные цели были успешно поражены. Кроме того, моряки отработали поиск и слежение за подводной лодкой.

Как рассказал начальник штаба группировкой кораблей, задействованных на учениях, капитан 1-го ранга Андрей Солошин, моряки на практике могут познакомится с новым оборудованием и вооружением.

"Такие учения необходимы для того, чтобы нам понять, насколько мы готовы использовать новую технику, которая стоит на кораблях", — отметил он.

Наблюдения со стороны

Учения российских боевых кораблей сопровождались повышенным вниманием со стороны НАТО . В частности, во время стрельб за кораблями наблюдал боевой фрегат из Нидерландов "Де Рюйтер".

При этом нидерландское судно находилось на расстоянии около 20 километров от места учений.

Об учениях

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.