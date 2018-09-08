Крейсер «Маршал Устинов» получил улучшенные навигационные возможности

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, 8 сен — РИА Новости . Комплекс навигационного оборудования крейсера «Маршал Устинов» в разы улучшил свои возможности после модернизации корабля, заявил командир штурманской боевой части корабля капитан третьего ранга Алексей Головин

"Навигационный комплекс «Маршала Устинова» прошел глубокую модернизацию, что позволило в разы улучшить его возможности", — сказал офицер.

Он добавил, что в ходе учений в Средиземном море личный состав также прошел занятия по астрономической подготовке. «Офицеры получили опыт определения местоположения корабля в новых широтах», — отметил Головин.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов». Его длина достигает 186 метров, ширина составляет 20,8 метра, максимальная скорость составляет 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

С 2011 по 2016 год корабль проходил модернизацию в Северодвинске. На главную базу Северного флота он вернулся в конце декабря прошлого года.

Как сообщалось ранее, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, проводят первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров проводятся практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.