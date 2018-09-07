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Франция обвинила Россию в космическом шпионаже
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Франция обвинила Россию в космическом шпионаже 

Национальная Служба Новостей 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министр обороны Франции Флоранс Парли обвинили Россию в шпионаже за спутником. Со своим заявлением она выступила в Национальном центре космических исследований в Тулузе. Глава Минобороны утверждала, что Франция относительно недавно обратила внимание на российский космический аппарат, который слишком близко приблизился к французскому, передает РИА новости.
По словам Парли, российский спутник подлетел настолько близко, что создалось впечатлении о его намерении перехватить линию связи и подслушать соседей. После того, как российский аппарат засекли, за ним началось наблюдение.
Как уточнила министр, российский аппарат якобы приблизился к военному спутнику Athena-Fidus, который был отправлен на орбиту в феврале 2014 года.
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