Франция обвинила Россию в космическом шпионаже

По словам Парли, российский спутник подлетел настолько близко, что создалось впечатлении о его намерении перехватить линию связи и подслушать соседей. После того, как российский аппарат засекли, за ним началось наблюдение.

Как уточнила министр, российский аппарат якобы приблизился к военному спутнику Athena-Fidus, который был отправлен на орбиту в феврале 2014 года.