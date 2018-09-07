Учебный корабль «Перекоп» прошел ледовый участок Севморпути и следует дальше без ледокола

КАЛИНИНГРАД , 7 сентября. / ТАСС /. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» завершил переход через ледовый участок в Восточно-Сибирском море, преодолел пролив Санникова и вышел в море Лаптевых. Здесь он самостоятельно продолжает переход Северным морским путем в порт Североморск , сообщил журналистам в пятницу официальный представитель флота Роман Мартов

"Атомный ледокол «Вайгач» завершил проводку учебного корабля «Перекоп» на сложном участке Северного Ледовитого океана. Сейчас «Перекоп» самостоятельно следует морем Лаптевых в порт Североморск — главную базу Северного флота, куда зайдет в середине сентября", — сказал он.

Мартов отметил, что для курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова, находящихся сейчас на борту учебного корабля, переход через Северный ледовитый океан — «уникальная возможность изучить на практике все нюансы плавания в северных широтах и выработать навыки действия во время проводки по ледовым полям».

За время учебного похода, начавшегося 1 апреля из Кронштадта, морскую практику прошли более 300 курсантов военно-морских вузов ВМФ России, Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, и юнармейцы из Приморья.

Ранее учебный корабль «Перекоп» в рамках первого похода вокруг Евразии осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток. Корабль прошел через три океана и 16 морей. В столицу Приморья корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился из Владивостока в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский, и далее взял курс на Североморск. В Северный Ледовитый океан учебный корабль вышел через Берингов пролив 2 сентября.