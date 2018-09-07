Минпромторг разработал законопроект о сервисном обслуживании военной техники

Министерство промышленности и торговли разработало проект закона, направленного на создание правовых основ деятельности по сервисному обслуживанию военной техники. В законодательстве о лицензировании появится новый вид деятельности — сервисное обслуживание вооружения и военной техники.

Документ опубликован в пятницу на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Инициатива предусматривает изменения в Федеральный закон от 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности». Его дополнят новым видом деятельности — «сервисное обслуживание вооружения и военной техники».

«Учитывая, что сервисное обслуживание вооружения и военной техники имеет свои особенности, целесообразно введение отдельного вида деятельности и установление соответствующих лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии, в том числе к месту осуществления деятельности, оборудованию и компетенциям организаций — соискателей лицензии», — говорится в пояснении к проекту.

Кроме того, ФЗ «О государственном оборонном заказе» дополнят пунктом о наделении Правительства полномочиями по утверждению порядка организации сервисного обслуживания военной техники. В свою очередь, Минпромторг будет выдавать лицензии на этот вид деятельности.

«Введение нового лицензируемого вида деятельности также позволит исключить затраты государственных заказчиков по государственным контрактам на доставку военной техники на ремонтное предприятие без соответствующей необходимости», — говорится в пояснительной записке.

В документе также перечислены основные недостатки существующей системы, среди которых — несовершенство нормативно-правого обеспечения этой деятельности и неадаптированность к конкурентным механизмам размещения заказов.