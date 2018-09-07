Российский ответ Airbus: пассажирский МС-21 готовится покорять небо

Пассажирский «Магистральный самолет XXI века» или просто МС-21 будет публично представлен в конце 2018-начале 2019 года. Об этом сообщил в пятницу министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «МИР 24» выяснил, чем российский «авиалайнер будущего» отличается от конкурентов и каковы его перспективы.

История создания

Разработка проекта ближне-среднемагистрального пассажирского самолета с узким фюзеляжем началась в 2000-х годах. Над будущим МС-21 работали параллельно с еще одной звездой российской пассажирской авиации — Sukhoi Superjet. Его созданием изначально занимались объединенные конструкторские бюро имени Яковлева и Ильюшина, однако последнее покинуло проект в 2008 году. Все последующие этапы разработки в полном объеме проводились в ОКБ Яковлева совместно с корпорацией «Иркут»

Конструкторы самолета, которых возглавлял Константин Попович, преследовали амбициозную цель — создать отечественного конкурента наиболее массовым авиалайнерам Boeing и Airbus. Для этого им требовалось сделать воздушное судно легче, экономичнее и вместительнее соперников.

С этой целью в изготовлении фюзеляжа и крыльев было применено большое количество композитных материалов. Кроме того, в 2011 году было принято решение о создании увеличенной версии самолета — МС-21-300, который мог бы вместить 180 пассажиров, в то время как базовая версия — МС-21-200 могла перевезти 150 человек.

В 2009 году предполагалось, что МС-21 поднимется в воздух уже в 2013 году, а еще через три года первые самолеты будут поставляться заказчикам. Однако этим планам помешали проблемы в проектировании и финансовые трудности.

В итоге, первые прототипы авиалайнера начали собирать в феврале 2014 года в Иркутском авиазаводе — филиале НПК «Иркут». В июле того же года прошли первые испытания крупномасштабной модели самолета.

Торжественная презентация МС-21-300 состоялась в цехе Иркутского авиационного завода 8 июня 2016 года.

Первые полеты

Первый полет МС-21-300 состоялся 28 мая 2017 года. Авиалайнер под управлением Героев России, летчиков Олега Кононенко Романа Таскаева поднялся на высоту в один километр и около получаса летал на скорости 300 километров в час. Полет завершился успешно, за его выполнение сотрудники ОКБ имени Яковлева были удостоены поздравлений от президента России Владимира Путина

Однако если в мае самолет кружил лишь над аэродромом Иркутского авиазавода, то в октябре разработчики приготовили для лайнера более серьезное испытание. 17 октября МС-21-300 совершил первый междугородний перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, где в Летно-исследовательском институте имени Громова ему предстояло пройти новые проверки. Эти 4500 километров самолет также преодолел без эксцессов.

В мае 2018 года поднялся в воздух второй опытный образец самолета. В отличие от своего предшественника, он летал над заводом в течение одного часа и семи минут, поднявшись на высоту в 3000 километров и разогнавшись до 400 километров в час. 20 июля он также успешно совершил шестичасовое путешествие до ЛИИ имени Громова

Конкурентные преимущества

Одним из главных преимуществ МС-21 перед ближайшими конкурентами, такими как Aribus A320neo или Boeing 737 7-MAX, является рекордное количество применяемых в конструкции полимерных композитных материалов, которые делают его более легким, и, как следствие — экономичным.

Впервые в истории у самолета ближне-среднемагистрального класса появились крылья, полностью состоящие из полимерных композитов. На момент выпуска в мире существовало лишь три типа самолетов с такими крыльями — Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350 XWB и Bombardier C-Series. В общей сложности, корпус МС-21-300 состоит из данных элементов на 40%.

Кроме того, МС-21-300 способен перевозить на борту до 211 человек, в то время как его соперники A320neo или Boeing 737 MAX могут унести лишь 190 пассажиров. При этом российский авиалайнер более просторный и комфортный — ширина его фюзеляжа составляет 4,06 метра.

Наконец, «лайнер будущего» на порядок более экономичен. Экономия топлива МС-21-300 составляет небывалые 24%, в то время как большинство его «одноклассников» экономят лишь от 13% до 18% горючего.

Перспективы

Корпорация «Иркут», занимающаяся производством лайнера, еще в 2017 году получила заказы на более, чем 170 лайнеров. Ими уже заинтересовались как в России, так и за рубежом. Крупнейшими заказчиками стали российские авиакомпании Ильюшин и Аэрофлот . В общей сложности они намерены арендовать или купить более сотни самолетов.

Соглашение о закупке также было подписано с египетской авиакомпанией Cairo Aviation, которая намерена приобрести от четырех до десяти машин. Помимо них, воздушным судном заинтересовались в Азербайджане, Перу и Танзании.

В компании планируют производить 70 самолетов МС-21 в год. При этом в течение последующих 20 лет «Иркут» планирует создать и поставить первую тысячу авиалайнеров.

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