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Учения старших и высших офицеров НАТО проходят в Латвии
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Учения старших и высших офицеров НАТО проходят в Латвии 

ТАСС + ещё 3 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИГА, 9 сентября. /ТАСС/. Учения НАТО Steadfast Pyramid 2018 и Steadfast Pinnacle 2018 при участии 58 старших и высших офицеров из стран Североатлантического альянса и Финляндии стартовали в воскресенье в Латвии.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны республики, эти маневры продлятся до 21 сентября. «Цель учений Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle — совершенствование умений офицеров высшего уровня и командиров планировать и руководить объединенными операциями. В качестве основы для учений будет использована директива планирования всеобъемлющих операций, которая является одним из главных документов планирования объединенных операций альянса», — указывает оборонное ведомство.
Steadfast Pyramid 2018 — это первая часть маневров, которая продлится до 14 сентября, ее проводят верховное главнокомандование сил союзников в Европе и высшее главнокомандование по вопросам трансформации НАТО. Вторая часть упражнений — Steadfast Pinnacle 2018 — будет посвящена роли командиров на операционном уровне, она пройдет с 17 по 21 сентября.
"Главная задача маневров — обучение офицеров и командиров высшего уровня процессу оперативного планирования, подготовки и принятия решений. В ходе учений будет разыгран фиктивный сценарий, который включает операции коллективной обороны", — отмечает минобороны.
Учения НАТО Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проходят в Латвии с 2011 года. Во время маневров республика развивает свои способности принимающей страны и улучшает навыки взаимодействия с другими государствами — членами НАТО и стратегическими региональными партнерами.
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