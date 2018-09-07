Разработчик ракеты «Союз-5» Радугин с 10 сентября переходит из РКК «Энергия» в S7 Space

"Да, это правда", — сказал Сопов, отвечая на вопрос о переходе Радугина.

По его словам, Радугин начнет работать в S7 Space с понедельника, 10 сентября.

В РКК «Энергия» не комментируют эту информацию.

"Морской старт" — ракетно-космический комплекс морского базирования. Всего в рамках проекта, изначально создававшегося при участии нескольких стран, было осуществлено 36 запусков, последний состоялся 27 мая 2014 года. По планам S7 Space, купившей плавучий космодром у РКК «Энергия», запуски возобновятся по программе с декабря 2019 года. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.