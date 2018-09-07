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Разработчик ракеты «Союз-5» Радугин с 10 сентября переходит из РКК «Энергия» в S7 Space
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Разработчик ракеты «Союз-5» Радугин с 10 сентября переходит из РКК «Энергия» в S7 Space 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор средств выведения РКК «Энергия» Игорь Радугин, который руководит разработкой ракеты-носителя «Союз-5», с 10 сентября переходит в компанию S7 Space, где займет должность заместителя директора компании Сергея Сопова. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сам Сопов.
"Да, это правда", — сказал Сопов, отвечая на вопрос о переходе Радугина.
По его словам, Радугин начнет работать в S7 Space с понедельника, 10 сентября.
В РКК «Энергия» не комментируют эту информацию.
S7 Space является собственником проекта «Морской старт», в рамках которого предполагается запускать ракеты "Зенит" с плавучей платформы в Тихом океане.
"Морской старт" — ракетно-космический комплекс морского базирования. Всего в рамках проекта, изначально создававшегося при участии нескольких стран, было осуществлено 36 запусков, последний состоялся 27 мая 2014 года. По планам S7 Space, купившей плавучий космодром у РКК «Энергия», запуски возобновятся по программе с декабря 2019 года. В целом S7 Space рассчитывает совершить до 70 коммерческих пусков за 15 лет.
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