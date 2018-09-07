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Литовске военные получили первый в странах Балтии авиаполигон, построенный при участии США
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Литовске военные получили первый в странах Балтии авиаполигон, построенный при участии США 

ТАСС 6 часов назад
ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /ТАСС/. Первый в странах Балтии авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района Литвы, находящийся на удалении примерно 60 км от границы с Россией, передан вооруженным силам республики. Об этом сообщило в пятницу литовское министерство обороны.
"Объект, соответствующий стандартам НАТО для стрельб с воздуха, построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания, США", — отметило ведомство.
Работы в Казлу Руде были начаты осенью 2017 года. Их стоимость не называется. Как ранее сообщало минобороны, модернизация полигонов литовской армии, запланированная на период до 2021 года, потребует €47 млн  Согласно ведомству, первые стрельбы на авиационном полигоне в Казлу Руде намечены на октябрь. «Они пройдут в рамках региональных учений по управлению атаками с воздуха и станут сертификацией объекта», — сообщило Минобороны.
Пробные бомбометания в Казлу Руде прошли в июне в ходе крупных региональных маневров Saber Strike 2018. Кроме штурмовой авиации, в учениях принимали участие американские стратегические бомбардировщики B-52.
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