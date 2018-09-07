Литовске военные получили первый в странах Балтии авиаполигон, построенный при участии США

ВИЛЬНЮС , 7 сентября. / ТАСС /. Первый в странах Балтии авиационный полигон в Казлу Руде Мариямпольского района Литвы , находящийся на удалении примерно 60 км от границы с Россией , передан вооруженным силам республики. Об этом сообщило в пятницу литовское министерство обороны. "Объект, соответствующий стандартам НАТО для стрельб с воздуха, построен при участии инженерной роты Национальной гвардии штата Пенсильвания, США", — отметило ведомство. Работы в Казлу Руде были начаты осенью 2017 года. Их стоимость не называется. Как ранее сообщало минобороны, модернизация полигонов литовской армии, запланированная на период до 2021 года, потребует €47 млн Согласно ведомству, первые стрельбы на авиационном полигоне в Казлу Руде намечены на октябрь. «Они пройдут в рамках региональных учений по управлению атаками с воздуха и станут сертификацией объекта», — сообщило Минобороны Пробные бомбометания в Казлу Руде прошли в июне в ходе крупных региональных маневров Saber Strike 2018. Кроме штурмовой авиации, в учениях принимали участие американские стратегические бомбардировщики B-52.