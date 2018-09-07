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В Литве у границ с Калининградской областью ввели в эксплуатацию авиаполигон НАТО
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В Литве у границ с Калининградской областью ввели в эксплуатацию авиаполигон НАТО 

Клопс.Ru + ещё 2 2 часа назад
В Литве ввели в эксплуатацию авиаполигон НАТО под Казлу-Рудой. Об этом сообщает «Sputnik-Литва».
Объект находится примерно в 60 километрах от границ с Калининградской областью.
Как сообщает издание, полигон полностью соответствует стандартам НАТО для воздушных стрельб.
Первые манёвры, предположительно, начнутся в октябре во время учений по управлению атаками с воздуха.
Ранее оборонное ведомство балтийской республики заявило, что на модернизацию стрельбищ, которая должна была пройти до 2017 года, необходимо 47 миллионов евро.
Аналитики отмечали, что полигон сможет защитить Сувалкский коридор. Это участок на границе Польши и Литвы, который называют ахиллесовой пятой НАТО.
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