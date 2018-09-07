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Тайник с ракетами «земля — воздух» нашли под Одессой
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Тайник с ракетами «земля — воздух» нашли под Одессой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Одесские правоохранители обнаружили в одном из гаражей ракеты типа «земля — воздух», сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.
В частности, по словам Головина, были обнаружены 18 ракет, среди них реактивные твердотопливные ракеты типа «земля — воздух», противоградные ракетные комплексы типа «Алазань — 2м», «Кристалл 1,2,3».
Взрывные устройства были обнаружены в ходе операции «Оружие» на потайном складе, располагавшемся в автомобильном гараже в Одессе, сообщает украинское издание «Корреспондент».
«Ничего удивительного, это Одесса», — прокомментировал находку Головин.
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