Ещё
Уральский авиазавод поставит ГТЛК пять самолетов L-410 до конца 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральский авиазавод поставит ГТЛК пять самолетов L-410 до конца 2018 года 

ТАСС 8 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит пять самолетов L-410 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах «Гидроавиасалона-2018» генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.
"В этом году есть контракт на поставку пяти самолетов (L-410) для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в этом году мы их поставим", — сказал он.
Ранее сообщалось, что пермское предприятие холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») "Редуктор-ПМ" (Пермский край) и УЗГА представили новый двигатель ВК-800 для самолетов региональной авиации L-410, второе после Чехии производство которого организовано в Екатеринбурге.
По данным УЗГА, новый двигатель ВК-800С разработан для силовой установки однодвигательных и двухдвигательных самолетов малой и региональной авиации. Основным самолетом, на который поставят двигатель ВК-800, станет L-410 — его новые модификации.
АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.
ТАСС: последние новости
Американские F-22 перехватили и сопровождали два российских Ту-95 близ Аляски Комплексы С-300 отразили удар условного противника на учениях под Иркутском Учебный корабль "Перекоп" прошел ледовый участок Севморпути и следует дальше без ледокола
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию430
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка140
Президент Ирана обратился с призывом к России108
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение