Уральский авиазавод поставит ГТЛК пять самолетов L-410 до конца 2018 года 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит пять самолетов L-410 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах «Гидроавиасалона-2018» генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха.
"В этом году есть контракт на поставку пяти самолетов (L-410) для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в этом году мы их поставим", — сказал он.
Ранее сообщалось, что пермское предприятие холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») "Редуктор-ПМ" (Пермский край) и УЗГА представили новый двигатель ВК-800 для самолетов региональной авиации L-410, второе после Чехии производство которого организовано в Екатеринбурге.
По данным УЗГА, новый двигатель ВК-800С разработан для силовой установки однодвигательных и двухдвигательных самолетов малой и региональной авиации. Основным самолетом, на который поставят двигатель ВК-800, станет L-410 — его новые модификации.
АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.