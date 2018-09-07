Уральский авиазавод поставит ГТЛК пять самолетов L-410 до конца 2018 года

"В этом году есть контракт на поставку пяти самолетов (L-410) для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), в этом году мы их поставим", — сказал он.

По данным УЗГА, новый двигатель ВК-800С разработан для силовой установки однодвигательных и двухдвигательных самолетов малой и региональной авиации. Основным самолетом, на который поставят двигатель ВК-800, станет L-410 — его новые модификации.

АО «Уральский завод гражданской авиации» — одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Завод специализируется на ремонте авиационных двигателей, редукторов и агрегатов.