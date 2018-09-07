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В Абакане завершились сборы лейтенантов железнодорожных войск ЦВО
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В Абакане завершились сборы лейтенантов железнодорожных войск ЦВО 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные цели сборов — обеспечение эффективной и оперативной адаптации выпускников военных вузов к службе
Сборы молодых лейтенантов — выпускников военных вузов, получивших назначение в железнодорожные войска Центрального военного округа, завершились в Абакане. В них приняли участие более 50 человек
На сборах был проведен строевой смотр офицеров-выпускников. начальник управления железнодорожных войск генерал-майор Брагин рассказал лейтенантам об особенностях службы в жд-войсках, были организованы курс лекций и тренингов, с вчерашними выпускниками были проведены практические, показные и инструкторско-методические занятия по всему комплексу подготовки войск.
Основные цели сборов — обеспечение эффективной и оперативной адаптации выпускников военных вузов к службе (с учётом специфики регионов дислокации воинских частей), формирование единых подходов к выполнению планов боевой подготовки и воспитанию подчинённых.
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