В Абакане завершились сборы лейтенантов железнодорожных войск ЦВО

Основные цели сборов — обеспечение эффективной и оперативной адаптации выпускников военных вузов к службе

Сборы молодых лейтенантов — выпускников военных вузов, получивших назначение в железнодорожные войска Центрального военного округа, завершились в Абакане . В них приняли участие более 50 человек

На сборах был проведен строевой смотр офицеров-выпускников. начальник управления железнодорожных войск генерал-майор Брагин рассказал лейтенантам об особенностях службы в жд-войсках, были организованы курс лекций и тренингов, с вчерашними выпускниками были проведены практические, показные и инструкторско-методические занятия по всему комплексу подготовки войск.

Основные цели сборов — обеспечение эффективной и оперативной адаптации выпускников военных вузов к службе (с учётом специфики регионов дислокации воинских частей), формирование единых подходов к выполнению планов боевой подготовки и воспитанию подчинённых.