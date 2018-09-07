КРЭТ подвел итоги форума «Армия-2018» 

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«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех подвел итоги работы на форуме «Армия–2018». В рамках форума 21 предприятие концерна представило более 50 различных экспонатов и приняло участие в деловой программе.
Стенд КРЭТ был отмечен вниманием российских официальных лиц и зарубежных делегаций. С экспозицией концерна и входящих в его состав предприятий ознакомились руководители федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов федерации.
Экспозицию КРЭТ, размещенную на открытой площадке, осмотрели делегации военных специалистов Китая, Индии, Ирана, Таджикистана, Белоруссии, Пакистана, Индонезии и других стран.
«Участие в форуме «Армия» в очередной раз доказало, что продукция КРЭТ по-прежнему остается востребованной на российском и зарубежном рынках, а экспертиза наших специалистов ценится во всей отрасли», — подчеркнул заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев.
На форуме был подписан ряд важных стратегических соглашений о сотрудничестве между КРЭТ и российскими и зарубежными партнерами. В частности, с индийской компанией Space Era Materials and Processes было заключено международное соглашение, в соответствии с которым компании смогут совместно участвовать в конкурсных процедурах, проводимых правительством Индии, в области послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции военного назначения.
КРЭТ реализовал разнообразную деловую и научно-техническую программу. Концерн выступил организатором ряда конференций и круглых столов с участием российских и зарубежных заказчиков военной техники, представителей НИИ и производственных предприятий. Представители концерна приняли участие в заседании Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России, а также заседании Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической промышленности. Мероприятия прошли под руководством заместителя генерального директора КРЭТ по НИОКР бортового оборудования, генерального конструктора Гиви Джанджгавы.