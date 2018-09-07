Концерн «Автоматика» займется выпуском радиостанций беспроводной подводной связи

Предприятие Концерна «Автоматика» завод «Калугаприбор» и группа компаний «ХайТэк» заключили соглашение о сотрудничестве в разработке и производстве мобильных радиостанций беспроводной подводной связи. Документ был подписан в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2018».

Соглашением предусматривается совместная деятельность с целью производства радиостанций гражданского назначения, в том числе подводного и надводного использования, а также разработки оборудования для организации тактических самоорганизующихся сетей, включая устройства ретрансляции сигналов, проведение совместных НИОКР в целях создания вышеуказанных типов оборудования, рассказали в пресс-службе «Автоматики».

В результате, предприятие концерна — завод «Калугаприбор» — станет технологическим партнером и производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки «ХайТэк».

«Речь идет о воплощении и реализации «в металле» уникальных разработок специалистов группы компаний «ХайТэк» — мобильной радиостанции беспроводной подводной связи IVA S/W. «Калугаприбор» обладает необходимыми компетенциями, технологиями, мощностями и кадрами для создания технической документации и максимально оперативной постановки на серийное производство данного продукта, как для военного, так и для гражданского назначения», — отметил генеральный директор «Калугаприбор» Валерий Печенко.

«Мы видим в Концерне «Автоматика» стратегического партнера по работе с государственными и силовыми структурами, в организации производства нашей новой разработки. Уверен, что совместными усилиями Концерн «Автоматика» и группа компаний «ХайТэк» займут ведущие позиции в сфере создания средств беспроводной подводной связи», — подчеркнул гендиректор «ХайТэк» Роман Волков

Он также сообщил, что проведенные испытания новой мобильной радиостанции беспроводной подводной связи подтвердили ее возможности обеспечивать передачу информации и голосовых данных в морской и пресной воде, а также через границу раздела сред (воздух-вода) на расстоянии до 100 м и при глубине погружения до 30 м.