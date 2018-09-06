Замминистра обороны РФ провел совещание по вопросам строительства перспективных подлодок

»Заместитель министра обороны Алексей Криворучко провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание, посвященное вопросам реализации государственного оборонного заказа в интересах подводных сил Военно-морского флота предприятиями Санкт— Петербурга. На совещании были подробно рассмотрены вопросы модернизации и строительства существующих и перспективных видов подводных лодок", — сказали в российском военном ведомстве

В ходе совещания Криворучко обратил внимание участников на необходимость реализации опытно-конструкторских работ, проводимых предприятиями ОПК в установленные сроки.

Что касается вопросов, связанных с реализацей государственной программы вооружений в разделе ВМФ, то они, как полагает Криворучко, «во многом связаны с координацией работы кооперации всех уровней и равномерным финансированием разрабатываемых проектов». «Поэтому одной из особенностей выполнения гособоронзаказа будет заключение контрактов с головными производителями как исходя из технологического цикла строительства кораблей, так из обеспечения своевременности финансовых платежей. При этом Минобороны продолжит осуществлять контроль за прозрачностью и движением финансовых средств на счетах предприятий», — заявил Криворучко.