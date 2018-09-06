Замминистра обороны РФ провел совещание по вопросам строительства перспективных подлодок 

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко провел рабочее совещание на АО «ЦКБ МТ „Рубин“ по вопросам строительства и модернизации подводных лодок. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
»Заместитель министра обороны Алексей Криворучко провел в Санкт-Петербурге рабочее совещание, посвященное вопросам реализации государственного оборонного заказа в интересах подводных сил Военно-морского флота предприятиями Санкт— Петербурга. На совещании были подробно рассмотрены вопросы модернизации и строительства существующих и перспективных видов подводных лодок", — сказали в российском военном ведомстве.
В ходе совещания Криворучко обратил внимание участников на необходимость реализации опытно-конструкторских работ, проводимых предприятиями ОПК в установленные сроки.
Что касается вопросов, связанных с реализацей государственной программы вооружений в разделе ВМФ, то они, как полагает Криворучко, «во многом связаны с координацией работы кооперации всех уровней и равномерным финансированием разрабатываемых проектов». «Поэтому одной из особенностей выполнения гособоронзаказа будет заключение контрактов с головными производителями как исходя из технологического цикла строительства кораблей, так из обеспечения своевременности финансовых платежей. При этом Минобороны продолжит осуществлять контроль за прозрачностью и движением финансовых средств на счетах предприятий», — заявил Криворучко.
Также замглавы оборонного ведомства ознакомился с ходом выполнения работ на АО "СПМБМ «Малахит», АО «ЦКБ МТ „Рубин“ и АО „Адмиралтейские верфи“. Осматривая строительство корабля ледового класса »Иван Папанин" проекта 22350 на Адмиралтейских верфях, Криворучко отметил, что «данный тип судов крайне необходим ВМФ, особенно в современных условиях, требующих решения задач в арктической зоне». «Для соблюдения технологического графика строительства этих кораблей будет рассмотрена возможность кредитования предприятия под гарантии Минобороны России», — подчеркнул он.