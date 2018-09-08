США представили концепт перехватчика российских «Кинжалов»

Американские военные представили концепт перехватчика, способного бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Для этого он будет использовать метод кинетического перехвата цели.

Новейшее российское гиперзвуковое оружие, в частности, ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», вызывают серьезную озабоченность у американских военных. Так, после того как Россия рассекретила свои новейшие разработки, глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Беспокоят американцев также и активные разработки Китая в области гиперзвука.