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Глава ФСВТС опроверг информацию о начале поставок Су-35 Индонезии
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Глава ФСВТС опроверг информацию о начале поставок Су-35 Индонезии 

ТАСС 52 минуты назад
СОЧИ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев не подтвердил начало поставок Су-35 Индонезии.
"Пока новостей нет, не могу вам подтвердить какие-то поставки", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли поставлен первый истребитель Су-35 в Индонезию.
В августе посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди сообщил, что его страна рассчитывает на поставку к октябрю первого российского истребителя Су-35. «Поставку первого из 11 самолетов Су-35 ожидаем к октябрю этого года, — сказал он. — В октябре мы отмечаем День вооруженных сил и хотели бы приурочить поставку самолета к этой дате». Дипломат подчеркнул, что поставку ожидают «чем скорее, тем лучше», но сейчас пока обсуждаются технические детали.
Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести десять многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус — около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
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