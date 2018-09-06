Эксперт рассказал о возможном применении модернизированного А-40 «Альбатрос» в Арктике

Если разработанный в СССР самолёт-амфибию А-40 «Альбатрос» модернизируют, то у России появится масса новых возможностей его применения, в том числе для спасения и эвакуации людей в Арктике, заявил «Экономике сегодня» заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов

Ранее представитель Объединённой авиастроительной корпорации сообщил РИА «Новости» , что в РФ планируют возобновить производство самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос». Это самое большое в мире воздушное судно в своём классе. «Альбатрос» был запланирован как самолёт двойного назначения — поисково-спасательный и боевой, его максимальная взлётная масса 90 тонн. Воздушное судно способно нести гидроакустические буи, глубинные бомбы, мины, торпеды «Орлан» или «Коршун», а также противолодочные ракеты АПР-2 «Ястреб» или торпеды АПР-3 «Орёл».

Попов считает, что новый «Альбатрос» оснастят новейшей электроникой, системами безопасности и современной спутниковой навигацией, что позволит эффективнее выполнять гражданские и боевые задачи.

«Альбатрос» в обновлённом варианте отлично подойдёт для выполнения задач по эвакуации и спасению людей в Арктике, которую Россия активно осваивает. Навигацию Северного морского пути открывают сейчас в начале мая, закрывают — в конце ноября. А ледокольные проводки и вовсе идут круглый год», — сказал эксперт.

Он добавил, что в случае ЧП самолёт сможет оперативно вылететь на место происшествия и забрать максимум людей и грузов, так как воздушное судно разрабатывалось с учётом именно этих целей.

«И, конечно, никто не отменяет его боевых характеристик — самолёт останется эффективным противолодочным оружием», — заключил Попов.