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Эксперт рассказал о возможном применении модернизированного А-40 «Альбатрос» в Арктике
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Эксперт рассказал о возможном применении модернизированного А-40 «Альбатрос» в Арктике 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Если разработанный в СССР самолёт-амфибию А-40 «Альбатрос» модернизируют, то у России появится масса новых возможностей его применения, в том числе для спасения и эвакуации людей в Арктике, заявил «Экономике сегодня» заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее представитель Объединённой авиастроительной корпорации сообщил РИА «Новости», что в РФ планируют возобновить производство самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос». Это самое большое в мире воздушное судно в своём классе. «Альбатрос» был запланирован как самолёт двойного назначения — поисково-спасательный и боевой, его максимальная взлётная масса 90 тонн. Воздушное судно способно нести гидроакустические буи, глубинные бомбы, мины, торпеды «Орлан» или «Коршун», а также противолодочные ракеты АПР-2 «Ястреб» или торпеды АПР-3 «Орёл».
Попов считает, что новый «Альбатрос» оснастят новейшей электроникой, системами безопасности и современной спутниковой навигацией, что позволит эффективнее выполнять гражданские и боевые задачи.
«Альбатрос» в обновлённом варианте отлично подойдёт для выполнения задач по эвакуации и спасению людей в Арктике, которую Россия активно осваивает. Навигацию Северного морского пути открывают сейчас в начале мая, закрывают — в конце ноября. А ледокольные проводки и вовсе идут круглый год», — сказал эксперт.
Он добавил, что в случае ЧП самолёт сможет оперативно вылететь на место происшествия и забрать максимум людей и грузов, так как воздушное судно разрабатывалось с учётом именно этих целей.
«И, конечно, никто не отменяет его боевых характеристик — самолёт останется эффективным противолодочным оружием», — заключил Попов.
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