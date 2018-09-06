Судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре превратят в «Компактную верфь» 

Идея проекта предусматривает вынесение машиностроительного производства за пределы предприятия.
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре приступили к реализации проекта «Компактная верфь», который позволит повысить скорость, качество и экономические показатели производства. Об этом «Звезде» рассказал первый заместитель генерального директора АСЗ Игорь Будылин.
«"Компактная верфь" это, в сущности, сборочный конвейер. Все запчасти должны подвозиться со стороны. Дело в том, что мелкосерийную деталь мы можем сделать на нашем предприятии, но она будет стоить значительно дороже. Как следствие, идет удорожание всего проекта», — сказал Будылин.
По его словам, вынесенное за пределы завода производство сможет выполнять заказы как для завода, так и для стороннего потребителя, что позволит снизить стоимость поставляемой продукции.
Амурский судостроительный завод занимается строительством военных кораблей и гражданских судов. В данный момент на предприятии строятся два малых сторожевых корабля проекта 20380 «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».