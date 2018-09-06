Модернизацию стратегического завода «Дагдизель» планируют завершить к концу 2019 года

"Срывов нет, [завершится модернизация] в следующем году. Сейчас в основном завершена реализация ФЦП (федеральной целевой программы — прим. ТАСС), это модернизация производства. Полностью реконструирован один из ведущих корпусов, завезено оборудование, произведен запуск, [оборудование] готовится к серийному производству нового изделия, которое будет получено в результате завершающегося в этом году ОКРа (опытно-конструкторской разработки — прим. ТАСС)", — сказал он.

Ярмолюк пояснил, что речь идет о разработке перспективной торпеды, серийное производство которой «будет развернуто уже в этом году».

Ранее сообщалось, что завод «Дагдизель» построит до 2023 года для Военно-морского флота России 73 торпеды (УЭТ-1). Также сообщалось, что общий объем вложений в техническое перевооружение завода составит около 2 млрд рублей.

АО «Завод „Дагдизель“ — одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийск, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек, однако с началом серийного производства новой продукции ее планируется увеличить.