Ростех представил композитный самолет на поплавковом шасси

Госкорпорация Ростех представила на выставке «Гидроавиасалон-2018» самолет Т-500А на поплавковом шасси для водного базирования. Данная модификация может быть использована для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов.

Т-500А за счет наличия поплавкового шасси значительно расширил сферу и географию применения. Для эксплуатации новой модификации легкого цельнокомпозитного самолета не требуется наличие взлетно-посадочных полос, он может базироваться на гидродромах, в речных и морских портах. Технологии, по которым изготовлен планер, делают машину пригодной для эксплуатации в любом климате.

«Это современный многофункциональный планер, который может применяться для выполнения широкого круга задач — поисково-спасательных работ, доставки медикаментов, почты и других грузов на территориях, где нет оборудованных взлетно-посадочных полос, но есть пригодные для посадки водоемы. При этом самолет является универсальным — при необходимости поплавковое шасси может быть оперативно заменено на колесное или лыжное», — сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов

«Проект Т-500 обладает большим потенциалом. Спрос на неприхотливые экономичные машины есть не только в сельском хозяйстве. Например, самолеты типа Т-500А необходимы МЧС , экологическим и охранным службам. Мы планируем продолжить развитие линейки самолетов Т-500», — отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин

ОНПП «Технология» организует выпуск самолета Т-500 в рамках стратегии по увеличению объема гражданской продукции. В 2017 году доля выручки предприятия от продажи продукции гражданского назначения составила 19,7%. К 2025 году предприятие планирует довести этот показатель до 37,4% за счет производства Т-500, а также вывода на рынок новой продукции.