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НПП «Звезда» представило систему жизнеобеспечения для самолета на солнечных батареях
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НПП «Звезда» представило систему жизнеобеспечения для самолета на солнечных батареях 

ТАСС 6 часов назад
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» представило макет кабины самолета на солнечных батареях Solar Stratos с системой жизнеобеспечения для пилота, передает корреспондент ТАСС.
Отмечается, что в ее состав входят модернизированный скафандр «Сокол КВ-2», теплозащитный костюм, блок вентиляции, пульт управления системой обогрева.
Указывается, что система предназначена для обеспечения жизнедеятельности пилота в экстремальных условиях на высотах до 25 км и температурах окружающей среды до минус 50 градусов в негерметичной кабине.
Ранее сообщалось, что швейцарский пилот Рафаэль Домжан в конце марта тестировал в НПП «Звезда» скафандр для полетов в стратосферу. Пилот в 2020 году должен выполнить полет в самолете на солнечной энергии в стратосферу (высота 25 км). Для этого выбран российский скафандр, разработанный в НПП «Звезда» на базе костюма «Сокол» специально для этой программы. Скафандры «Сокол» используются для полетов в кораблях «Союз» на Международную космическую станцию.
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно— экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева. Организатором «Гидроавиасалона» является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация.
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