НПП «Звезда» представило систему жизнеобеспечения для самолета на солнечных батареях

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 6 сентября. / ТАСС /. Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» представило макет кабины самолета на солнечных батареях Solar Stratos с системой жизнеобеспечения для пилота, передает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что в ее состав входят модернизированный скафандр «Сокол КВ-2», теплозащитный костюм, блок вентиляции, пульт управления системой обогрева.

Указывается, что система предназначена для обеспечения жизнедеятельности пилота в экстремальных условиях на высотах до 25 км и температурах окружающей среды до минус 50 градусов в негерметичной кабине.