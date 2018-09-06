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Авиаэксперт оценил планы по производству самолета-амфибии «Альбатрос»
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Авиаэксперт оценил планы по производству самолета-амфибии «Альбатрос» 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: wikipedia.org / CC BY-SA 3.0
В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». Об этом в преддверии выставки «Гидроавиасалон-2018» сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.
А-40 «Альбатрос» (Бе-42, изделие «В», по кодификации НАТО: Mermaid) — советский многоцелевой самолет-амфибия, крупнейший в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса в мире. В 1986 году прошел его первый полет с суши, через год он впервые поднялся в воздух с воды. Однако проект остановили после распада Советского Союза.
Два года назад начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.
В эфире радио Sputnik генеральный директор компании «Альянс Авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка рассказал об истории создания и особенностях «Альбатроса».
"Самолет создавался в ТАНТК ("Таганрогский авиационный научно-технический комплекс") имени Бериева, практически прошел все испытания. Он создавался под определенные цели, согласно военной доктрине того времени. В серийное производство не смог поступить, поскольку были экономические трудности в тот момент, поэтому его производство было отложено. В настоящее время, когда к границам РФ приближаются военные базы стран НАТО, могла возникнуть необходимость в этом самолете. Он обладает значительной грузоподъемностью, способностью взлета и посадки с воды при значительном волнении моря. И он способен выполнять определенные боевые задачи. Кроме того, он может быть использован как пожарный самолет, что очень актуально в период пожаров на востоке страны. Он может также перевозить любые гражданские грузы", — сказал Виктор Прядка.
По его мнению, возобновление производства самолета-амфибии А-40 не станет сложной задачей для авиастроителей.
"Авиационная промышленность России имеет потенциал для производства этого самолета, и затраты на это не так велики. По сути, надо наладить его серийное производство. Вся предыдущая работа сделана. Единственное, что можно обновить, это радиоэлектронное оборудование — поставить современное. И он будет выполнять возложенные на него задачи", — отметил эксперт.
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