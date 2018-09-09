«Гидроавиасалон-2018» принес России контракты с США и Чили

ГЕЛЕНДЖИК / Краснодарский край /, 9 сентября. / ТАСС /. Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон — 2018» оказалась очень содержательной с точки зрения подписанных контрактов и озвученных планов как в военной, так и в гражданской отрасли. Одним из главных событий стало соглашение о поставке в Соединенные Штаты Америки четырех самолетов-амфибий Бе-200 и опцион еще на шесть таких машин.

Контракты

На предприятии имени Бериева уточнили, что «первые два самолета будут оснащены украинскими двигателями Д-436ТП, остальные — российско-французскими двигателями SaM146».

По словам президента компании Seaplane Global Air Services Патрика Массарди, его компания взяла на себя обязательство «помогать своим заказчикам бороться с лесными пожарами с использованием самого эффективного самолета Бе-200 с учетом его скоростных характеристик, дальности полета и количества сбрасываемой воды, и пилоты [компании] готовы летать на этом выдающемся самолете».

Качества знаменитой летающей амфибии оценили и чилийские специалисты. Результатом этого стал контракт, также подписанный 8 сентября на «Гидроавиасалоне». Соглашение предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.

Еще одна громкая новость — подписание контракта на поставку национальному оператору санитарной авиации 150 медицинских вертолетов. Соответствующее соглашение заключили «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис». Речь идет о поставках 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также был подписан документ о послепродажном обслуживании вертолетной техники.

"Младшего брата" Бе-200 — легкий самолет-амфибия Бе-103 — планируется производить в Китае . Как рассказал генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин, в настоящее время уже подписано соглашение с китайской стороной на лицензионную сборку этого самолета. На территории КНР планируется построить до 1 тыс. этих машин. Также Китай заинтересован в создании на своей территории производства самолета Бе-101.

Оборона

До конца этого года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) планирует подписать контракт на поставку трех самолетов-амфибий Бе-200 и с Минобороны России . По словам Грудинина, оборонное ведомство получит партию из трех самолетов Бе-200ЧС в поисково-спасательном варианте с двигателями Д-436. Поставка первого самолета запланирована на 2019 год. В дальнейшем, с 2021 года, завод сможет создавать для Минобороны ремоторизированные Бе-200, оснащенные силовыми установками SaM146.

В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал журналистам, что в конце 2018 — начале 2019 года планируется заключить контракт с Минобороны РФ на серийное производство многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100. Глава ОАК уточнил, что предметное обсуждение контракта на летающий «радар» А-100 пойдет «на этапе начала госиспытаний».

Также ОАК обсуждает с Минобороны параметры самолета с вертикальным взлетом. " [Проект] на этапе общения с заказчиком в лице Министерства обороны, которое отвечает за требования к этому самолету. Такая тема существует, мы сейчас интенсивно общаемся, какой самолет нужен, с какими характеристиками", — сказал Слюсарь на выставке «Гидроавиасалон-2018».

Глава корпорации не уточнил сроков создания такого самолета, отметив, что до получения техзадания от заказчика говорить об этом преждевременно.

Планы

Комплекс имени Г. М. Бериева также ведет перспективные разработки в области экранопланостроения. В инициативном порядке фирма Бериева работает над тяжелыми транспортными платформами Бе-1000 и Бе-2500, способными выходить на режим «экрана». Пока, правда, возможности создания таких уникальных машин лишь прорабатываются.

Один из самых значимых проектов российского двигателестроения — создание перспективной силовой установки ПД-35 — также идет своим чередом. Как рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех ), завершение опытно— конструкторской работы (ОКР) по созданию ПД-35 планируется в 2025 году. Двигатель-демонстратор большой тяги будет создан уже к 2023 году.

Базовый двигатель большой тяги ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. На базе газогенератора ПД-35 под конкретные требования заказчиков — как российских, так и зарубежных — будет возможна разработка новых двигателей большой тяги для пассажирских и транспортных самолетов большой грузоподъемности.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора — заместитель по НИОКР АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Владимир Ярмолюк, разработка российского гиперзвукового летательного аппарата находится на стадии изготовления опытных образцов и проведения наземных испытаний.

Еще в 2014 году гендиректор КТРВ Борис Обносов говорил о создании первого образца гиперзвуковой ракеты, которую планировалось получить „в железе“ к 2020 году. Тогда сообщалось, что в России завершена разработка программы создания гиперзвуковых ракетных технологий, документ уже одобрен Минобороны и Минпромторгом РФ

Одним из важнейших научных прорывов салона можно назвать соглашение между Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), которое фактически знаменует возрождение в России производства поршневых двигателей для малой авиации. Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых двигателей для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в субботу поделился с журналистами дальнейшими планами ведомства по развитию отрасли гражданских перевозок. По его словам, для развития морских маршрутов на Дальнем Востоке и Балтике в России создадут новое скоростное судно на подводных крыльях „Циклон“. Мантуров напомнил, что недавно в серию было запущено движение судов „Комета-120“ по маршруту Севастополь — Ялта. Следующий этап, по словам министра, — „это „Циклон“ на 300 человек“. Министерство поддержит создание первого опытного образца и найдет индустриальных партнеров, которые будут производить „Циклоны“ серийно. Немаловажным является то, что эти суда будут оснащаться российскими силовыми установками М70ФРУ производства »НПО «Сатурн»