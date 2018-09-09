«Гидроавиасалон-2018» принес России контракты с США и Чили 

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 9 сентября. /ТАСС/. Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон — 2018» оказалась очень содержательной с точки зрения подписанных контрактов и озвученных планов как в военной, так и в гражданской отрасли. Одним из главных событий стало соглашение о поставке в Соединенные Штаты Америки четырех самолетов-амфибий Бе-200 и опцион еще на шесть таких машин.
Контракты
На предприятии имени Бериева уточнили, что «первые два самолета будут оснащены украинскими двигателями Д-436ТП, остальные — российско-французскими двигателями SaM146».
По словам президента компании Seaplane Global Air Services Патрика Массарди, его компания взяла на себя обязательство «помогать своим заказчикам бороться с лесными пожарами с использованием самого эффективного самолета Бе-200 с учетом его скоростных характеристик, дальности полета и количества сбрасываемой воды, и пилоты [компании] готовы летать на этом выдающемся самолете».
Качества знаменитой летающей амфибии оценили и чилийские специалисты. Результатом этого стал контракт, также подписанный 8 сентября на «Гидроавиасалоне». Соглашение предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета.
Еще одна громкая новость — подписание контракта на поставку национальному оператору санитарной авиации 150 медицинских вертолетов. Соответствующее соглашение заключили «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис». Речь идет о поставках 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также был подписан документ о послепродажном обслуживании вертолетной техники.
"Младшего брата" Бе-200 — легкий самолет-амфибия Бе-103 — планируется производить в Китае. Как рассказал генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин, в настоящее время уже подписано соглашение с китайской стороной на лицензионную сборку этого самолета. На территории КНР планируется построить до 1 тыс. этих машин. Также Китай заинтересован в создании на своей территории производства самолета Бе-101.
Еще один документ касается российского самолета Sukhoi SuperJet. "Авиапредприятие «Северсталь» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали в Геленджике соглашение о намерениях по передаче в финансовый лизинг четырех воздушных судов SSJ-100 в 2018 — 2019 годах.
Оборона
До конца этого года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) планирует подписать контракт на поставку трех самолетов-амфибий Бе-200 и с Минобороны России. По словам Грудинина, оборонное ведомство получит партию из трех самолетов Бе-200ЧС в поисково-спасательном варианте с двигателями Д-436. Поставка первого самолета запланирована на 2019 год. В дальнейшем, с 2021 года, завод сможет создавать для Минобороны ремоторизированные Бе-200, оснащенные силовыми установками SaM146.
В свою очередь, глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал журналистам, что в конце 2018 — начале 2019 года планируется заключить контракт с Минобороны РФ на серийное производство многофункционального авиационного комплекса дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100. Глава ОАК уточнил, что предметное обсуждение контракта на летающий «радар» А-100 пойдет «на этапе начала госиспытаний».
Также ОАК обсуждает с Минобороны параметры самолета с вертикальным взлетом. " [Проект] на этапе общения с заказчиком в лице Министерства обороны, которое отвечает за требования к этому самолету. Такая тема существует, мы сейчас интенсивно общаемся, какой самолет нужен, с какими характеристиками", — сказал Слюсарь на выставке «Гидроавиасалон-2018».
Глава корпорации не уточнил сроков создания такого самолета, отметив, что до получения техзадания от заказчика говорить об этом преждевременно.
Планы
Комплекс имени Г. М. Бериева также ведет перспективные разработки в области экранопланостроения. В инициативном порядке фирма Бериева работает над тяжелыми транспортными платформами Бе-1000 и Бе-2500, способными выходить на режим «экрана». Пока, правда, возможности создания таких уникальных машин лишь прорабатываются.
Один из самых значимых проектов российского двигателестроения — создание перспективной силовой установки ПД-35 — также идет своим чередом. Как рассказали в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех), завершение опытно— конструкторской работы (ОКР) по созданию ПД-35 планируется в 2025 году. Двигатель-демонстратор большой тяги будет создан уже к 2023 году.
Базовый двигатель большой тяги ПД-35 будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. На базе газогенератора ПД-35 под конкретные требования заказчиков — как российских, так и зарубежных — будет возможна разработка новых двигателей большой тяги для пассажирских и транспортных самолетов большой грузоподъемности.
Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора — заместитель по НИОКР АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ Владимир Ярмолюк, разработка российского гиперзвукового летательного аппарата находится на стадии изготовления опытных образцов и проведения наземных испытаний.
Еще в 2014 году гендиректор КТРВ Борис Обносов говорил о создании первого образца гиперзвуковой ракеты, которую планировалось получить „в железе“ к 2020 году. Тогда сообщалось, что в России завершена разработка программы создания гиперзвуковых ракетных технологий, документ уже одобрен Минобороны и Минпромторгом РФ.
Одним из важнейших научных прорывов салона можно назвать соглашение между Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), которое фактически знаменует возрождение в России производства поршневых двигателей для малой авиации. Документ предусматривает развертывание масштабных работ по возрождению производства поршневых двигателей для самолетных и вертолетных, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров в субботу поделился с журналистами дальнейшими планами ведомства по развитию отрасли гражданских перевозок. По его словам, для развития морских маршрутов на Дальнем Востоке и Балтике в России создадут новое скоростное судно на подводных крыльях „Циклон“. Мантуров напомнил, что недавно в серию было запущено движение судов „Комета-120“ по маршруту Севастополь — Ялта. Следующий этап, по словам министра, — „это „Циклон“ на 300 человек“. Министерство поддержит создание первого опытного образца и найдет индустриальных партнеров, которые будут производить „Циклоны“ серийно. Немаловажным является то, что эти суда будут оснащаться российскими силовыми установками М70ФРУ производства »НПО «Сатурн».
Кроме того, Мантуров рассказал журналистам, что первый ледокол «Лидер» мощностью 120 МВт, вероятнее всего, будет строить дальневосточная верфь «Звезда». Он напомнил, что атомные ледоколы могут строить две санкт-петербургские верфи: "Балтийский завод" и "Северная верфь".