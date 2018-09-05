Курсанты военно-морских вузов Санкт-Петербурга, Севастополя, Владивостока и Калининграда приняли участие в Дне знаний в Президентской библиотеке

Приветственное слово главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва к участникам мероприятия зачитал начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

Курсанты высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ, морские кадеты, нахимовцы, ветераны Военно-Морского Флота, участники Главного военно-морского парада 2018 года, представители Центрального военно-морского музея, Российского государственного архива ВМФ, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга , Клуба адмиралов Санкт-Петербурга приняли участие в Дне военно-морских знаний, который состоялся в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.

Приветственное слово главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва к участникам мероприятия зачитал начальник Военного учебно-научного центра ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

В приветственном слове отмечено, что День военно-морских знаний в Президентской библиотеке в начале нового учебного года стал уже традиционным.

«Проведение Дня военно-морских знаний в самом сердце Морской столицы России играет огромную роль и подчеркивает важность многовековых традиций Российского флота для новых поколений моряков, которым предстоит вскоре занять места на мостиках боевых кораблей и в отсеках подводных лодок», — говорится в обращении адмирала Владимира Королёва.

«Главная цель ежегодно проводимого Президентской библиотекой Дня военно-морских знаний — приобщение учащихся морских учебных заведений к истории Военно-Морского Флота. Эта цель достигается максимально эффективно. Славное прошлое отечественного флота, его настоящее и будущее являются воплощением самых прогрессивных идей в области использования Мирового океана, технологий кораблестроения, а особенно традиций беззаветной преданности Отечеству и верности профессиональному долгу», — подчеркивается в обращении.

«Огромную роль в истории нашего государства сыграли географические открытия, совершённые русскими моряками. Впервые за много лет наши корабли вновь регулярно совершают дальние экспедиции, в частности, океанографические и научно-исследовательские походы в Арктику и Антарктику», — сказано в приветственном обращении адмирала Владимира Королёва.

В режиме видеоконференцсвязи в Дне военно-морских знаний приняли участие Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского (Владивосток), Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Мурманский государственный технический университет, Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова (Севастополь), Севастопольское президентское кадетское училище, Владивостокское президентское кадетское училище, Пансион воспитанниц (Москва), Калининградский филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова», Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова; Тюменский колледж водного транспорта.