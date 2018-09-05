Ледокол «Вайгач» сопровождает учебный корабль «Перекоп» по Севморпути

КАЛИНИНГРАД , 5 сентября. / ТАСС /. Учебный корабль (УК) Балтийского флота «Перекоп», совершающий учебный штурманский поход, в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» следует Северным Ледовитым океаном в порт Североморск , сообщил в среду журналистам официальный представитель флота Роман Мартов

"УК «Перекоп» в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» взял курс из Восточно-Сибирского моря в главную базу Северного флота — город Североморск", — сказал он, отметив, что для учебного корабля заход в этот порт на берегу Кольского залива Баренцева моря станет последним по плану дальнего похода.

По предварительным данным, в Североморск «Перекоп» прибудет во второй декаде сентября. Там после отдыха экипажа и курсантов, находящихся на его борту, а также пополнения необходимых для продолжения плавания запасов корабль возьмет курс в Балтийского море и совершит межфлотский переход в порт Балтийск.

На борту «Перекопа» находятся 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала. Макарова. Старшим похода является начальник этого вуза контр-адмирал Олег Журавлев

Ранее учебный корабль в рамках первого похода вокруг Евразии, Северным морским путем осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток, далее — в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский. Корабль прошел через три океана и 16 морей, преодолев около 20 тыс. морских миль, посетив Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею.