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Ледокол «Вайгач» сопровождает учебный корабль «Перекоп» по Севморпути
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Ледокол «Вайгач» сопровождает учебный корабль «Перекоп» по Севморпути 

ТАСС 5 сентября 2018
КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль (УК) Балтийского флота «Перекоп», совершающий учебный штурманский поход, в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» следует Северным Ледовитым океаном в порт Североморск, сообщил в среду журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"УК «Перекоп» в сопровождении атомного ледокола «Вайгач» взял курс из Восточно-Сибирского моря в главную базу Северного флота — город Североморск", — сказал он, отметив, что для учебного корабля заход в этот порт на берегу Кольского залива Баренцева моря станет последним по плану дальнего похода.
По предварительным данным, в Североморск «Перекоп» прибудет во второй декаде сентября. Там после отдыха экипажа и курсантов, находящихся на его борту, а также пополнения необходимых для продолжения плавания запасов корабль возьмет курс в Балтийского море и совершит межфлотский переход в порт Балтийск.
На борту «Перекопа» находятся 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала. Макарова. Старшим похода является начальник этого вуза контр-адмирал Олег Журавлев.
Ранее учебный корабль в рамках первого похода вокруг Евразии, Северным морским путем осуществил переход из Кронштадта в Севастополь, а затем во Владивосток, далее — в Корсаков, затем в Петропавловск-Камчатский. Корабль прошел через три океана и 16 морей, преодолев около 20 тыс. морских миль, посетив Индонезию, Шри-Ланку и впервые — Папуа-Новую Гвинею.
Учебный корабль «Перекоп» проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. В настоящее время Балтийский флот располагает двумя учебными кораблями. Это — "Смольный" и «Перекоп», которые, по оценкам командования, эффективно решают задачи морской практики будущих офицеров ВМФ России, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов.
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