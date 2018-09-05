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Сбитые у базы Хмеймим беспилотники запустили из Идлиба
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Сбитые у базы Хмеймим беспилотники запустили из Идлиба 

Российская Газета + ещё 17 20 часов назад
Фото: Российская Газета
Беспилотные летательные аппараты, которые во вторник ночью были уничтожены у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, запустили из зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
По его данным, БПЛА были ликвидированы зенитными огневыми средствами на безопасном расстоянии.
"Пострадавших и материального ущерба нет", — отметил генерал-лейтенант, слова которого приводит РИА Новости.
Он добавил, что авиабаза работает в плановом режиме.
Ранее о сбитых беспилотниках сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, речь шла о двух аппаратах «в ударном снаряжении».
Напомним, в провинции Идлиб, по данным МИД, в настоящее время сосредоточено до 10 тысяч боевиков.
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