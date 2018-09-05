Сбитые у базы Хмеймим беспилотники запустили из Идлиба

Беспилотные летательные аппараты, которые во вторник ночью были уничтожены у российской авиабазы Хмеймим в Сирии , запустили из зоны деэскалации Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

По его данным, БПЛА были ликвидированы зенитными огневыми средствами на безопасном расстоянии.

"Пострадавших и материального ущерба нет", — отметил генерал-лейтенант, слова которого приводит РИА Новости

Он добавил, что авиабаза работает в плановом режиме.

Ранее о сбитых беспилотниках сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков . По его словам, речь шла о двух аппаратах «в ударном снаряжении».

Напомним, в провинции Идлиб, по данным МИД, в настоящее время сосредоточено до 10 тысяч боевиков.