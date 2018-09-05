Рассекречены уникальные фото баллистической ракеты Р-1

Холдинг «Российские космические системы» обнародовал уникальный фотоальбом, посвященный созданию первой советской баллистической ракеты Р-1. Снимки элементов управления запуском и полетом ракеты были сделаны сотрудниками секретного НИИ, где создавалось бортовое оборудоввание Р-1, и до сих пор не публиковались.

Р-1 — усовершенствованная копия немецкой ракеты «Фау-2». После капитуляции Германии во Второй Мировой войне готовые ракеты, их чертежи и конструкторов во главе с Вернером фон Брауном вывезли в США , СССР достались только детали, найденные на заводе «Миттельверк» в Тюрингрии. Все расчеты и технологию производства советским инженерам во главе с Сергеем Королевым пришлось выполнять самостоятельно. Для создания ракеты Р-1 (в документах она именовалась «изделие № 1») был создан НИИ-88, ныне ЦНИИмаш . За бортовое оборудование и наземный измерительный комплекс отвечал НИИ-885, теперь холдинг «РКС». Гироскопами для измерения ускорений ракеты занимался НИИ-10 Министерства судостроительной промышленности.

Советским конструкторам удалось значительно упростить технологию сборки ракет, в несколько раз сократив количество используемых марок стали и цветных металлов. Дальность полета Р-1 увеличилась до 270 километров, на ракете появилась автоматическая инерциальная система управления, разработанная в НИИ-885 под руководством Николая Пилюгина

— Сначала была тщательно исследована и полностью воспроизведена оригинальная система управления ФАУ-2. И уже на основе этого опыта советские инженеры приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественной элементной базы и материалов, — рассказали в «РКС».

10 октября 1948 года Сергей Королев произвел первый запуск Р-1. К 1957 году на полигоне Капустин Яр было выполнено 79 учебно-боевых пусков ракеты.

Кстати

Двигатели Р-1 работали на этиловом спирте. Узнав об этом, один из боевых генералов заявил: «Если дать моей дивизии те четыре тонны спирта, которые вы заливаете в ракету, она любой город возьмет с хода. А ракета ваша в него даже не попадет. Кому же это нужно?!» — вспоминал один из ближайших соратников Сергея Королева, академик Борис Черток.