Быстровозводимые надстройки для кораблей-«невидимок» планируют строить на Дальнем Востоке

Производство по технологии, разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном университете, планируется развернуть в Комсомольске-на-Амуре.

Технологию, позволяющую в короткие сроки создавать стеклопластиковые надстройки для кораблей проекта 22800 «Каракурт» разработали в Комсомольском-на-Амуре государственном университете. В вузе надеются, что в ближайшее время производство, основанное на этой технологии, будет развернуто на Дальнем Востоке.

«Надеемся, что в будущем надстройки для этих корветов будут строиться в Комсомольске-на-Амуре», — рассказал «Звезде» ректор КнАГУ Эдуард Дмитриев

Он пояснил, что в Комсомольске-на-Амуре строятся корветы проекта 22800, при этом композитные надстройки для них поставляет предприятие из Санкт-Петербурга ( Средне-Невский судостроительный завод — прим ред.). По мнению Дмитриева, проблема в том, что производство перегружено, а технологический процесс изготовления одной панели довольно долгий и составляет около 45 дней.

Ректор подчеркнул, что разработка КнАГУ позволит значительно сократить время создания этих изделий.

«Наши ученые совместно с инженерно-техническим составом разработали технологию, которая позволяет двум сотрудникам в течение трех дней произвести одну панель», — отметил Дмитриев.

Ректор КнАГУ добавил, что в данный момент совместно с Амурским судостроительным заводом произведена партия панелей, которая отправлена в НИИ им. Крылова на испытания.

По его словам, разработку уже представили командованию Тихоокеанского флота.

Помимо малой заметности композитные материалы позволяют снизить вес конструкции, а это позволяет установить на корвет больше вооружения и оборудования.

Контракт на строительство четырех многоцелевых надводных кораблей ближней морской зоны проекта 22800 на ПАО «Амурский судостроительный завод» был подписан в августе текущего года в рамках форума «Армия-2018».