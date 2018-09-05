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Быстровозводимые надстройки для кораблей-«невидимок» планируют строить на Дальнем Востоке
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Быстровозводимые надстройки для кораблей-«невидимок» планируют строить на Дальнем Востоке 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Производство по технологии, разработанной в Комсомольском-на-Амуре государственном университете, планируется развернуть в Комсомольске-на-Амуре.
Технологию, позволяющую в короткие сроки создавать стеклопластиковые надстройки для кораблей проекта 22800 «Каракурт» разработали в Комсомольском-на-Амуре государственном университете. В вузе надеются, что в ближайшее время производство, основанное на этой технологии, будет развернуто на Дальнем Востоке.
«Надеемся, что в будущем надстройки для этих корветов будут строиться в Комсомольске-на-Амуре», — рассказал «Звезде» ректор КнАГУ Эдуард Дмитриев.
Он пояснил, что в Комсомольске-на-Амуре строятся корветы проекта 22800, при этом композитные надстройки для них поставляет предприятие из Санкт-Петербурга (Средне-Невский судостроительный завод — прим ред.). По мнению Дмитриева, проблема в том, что производство перегружено, а технологический процесс изготовления одной панели довольно долгий и составляет около 45 дней.
Ректор подчеркнул, что разработка КнАГУ позволит значительно сократить время создания этих изделий.
«Наши ученые совместно с инженерно-техническим составом разработали технологию, которая позволяет двум сотрудникам в течение трех дней произвести одну панель», — отметил Дмитриев.
Ректор КнАГУ добавил, что в данный момент совместно с Амурским судостроительным заводом произведена партия панелей, которая отправлена в НИИ им. Крылова на испытания.
По его словам, разработку уже представили командованию Тихоокеанского флота.
Помимо малой заметности композитные материалы позволяют снизить вес конструкции, а это позволяет установить на корвет больше вооружения и оборудования.
Контракт на строительство четырех многоцелевых надводных кораблей ближней морской зоны проекта 22800 на ПАО «Амурский судостроительный завод» был подписан в августе текущего года в рамках форума «Армия-2018».
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