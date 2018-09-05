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Начальники Вооруженных сил РФ посетили музей «Россия — моя история» в Дагестане
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Начальники Вооруженных сил РФ посетили музей «Россия — моя история» в Дагестане 

Замана 5 сентября 2018
Фото: Замана
В военном городке Каспийской флотилии с 4 по 5 сентября собирается руководящий состав Вооруженных сил Российской Федерации, отвечающий за материально-техническое обеспечение.
Для участников собрания, перед обсуждением повестки дня, была проведена бесплатная экскурсия по музейному комплексу «Россия — моя история».
Пресс-служба Исторического парка указывает, что военные ознакомились с культурой и историей народов Дагестана. Помимо прочего, были продемонстрированы и фрагменты истории всей России — от основателей Руси до современности.
Закончился обзор общей фотографией на фоне точной полноценной копии исторического истребителя Ил-2, летчиком которого был Юсуп Акаев, Герой Советского Союза.
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