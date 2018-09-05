Робот, смирно! Шагом марш!

В Московском суворовском училище начали обучать воспитанников робототехнике и авиамоделированию.

Нашим Вооруженным силам сейчас нужны офицеры, умеющие эксплуатировать сложнейшую современную военную технику. Чем раньше ориентировать молодежь, собирающуюся посвятить жизнь военному делу, изучать инновационные технологии, тем лучше. Именно поэтому в этом году в Московском СВУ открылся специальный аэрокосмический класс. На его базе будет осуществляться учеба имеющих склонности к науке и технике суворовцев по направлениям робототехники, авиамоделирования, конструирования и создания высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники. Этот класс оснащен уникальным комплектом специального робототехнического пособия «Лунная Одиссея».

Продолжить обучение по суперсовременным направлениям суворовцы смогут, к примеру, в вузах самых высокотехнологичных войск — Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , в высших учебных заведениях РВСН с начала учебного года продолжается подготовка курсантов и слушателей по программам изучения робототехнических комплексов (РТК) военного назначения. Комплекс подготовки военных специалистов по применению и эксплуатации боевых роботов предназначен для обучения операторов РТК и роботизированных средств, а также для решения задач прикладных научных исследований в интересах РВСН и Вооруженных сил Российской Федерации в целом. Этот комплекс подготовки позволит обучающимся приобретать навыки подготовки и применения РТК для решения задач обеспечения действий подразделений РВСН, а также отрабатывать вопросы непосредственного применения подразделений РТК военного назначения.

В научно-исследовательском центре Военной академии РВСН имени Петра Великого создан научно-исследовательский отдел, имеющий в своем составе лабораторию испытаний робототехнических комплексов, который проводит исследования возможности их использования в частях и подразделениях Ракетных войск стратегического назначения. Кстати, именно в этой академии разработан проект Федерального государственного образовательного стандарта «Робототехника военного и специального назначения». В настоящее время эта специальность уже включена в Перечень специальностей высшего образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ

Не меньше технически «подкованных» офицеров нашей армии нужны и технически грамотные солдаты. В этом сентябре в средней школе № 1191 города Москвы заработал первый в Российской Федерации класс Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту . В нем планируется бесплатно обучать рабочим профессиям школьников из малообеспеченных семей.

— В этом классе ребята и девушки будут также изучать азы военного дела, готовиться к защите Отечества, заниматься разными дисциплинами радиоспорта и изучать азбуку Морзе, — сказал на торжественной церемонии открытия класса председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков

По словам Александра Колмакова, пройдя курс обучения в специальном классе ДОСААФ, юноши и девушки получат специальность «мастер по ремонту бытовой техники». Вместе с тем, отметил председатель оборонного общества, основная задача этого учебного комплекса состоит в том, чтобы привить школьникам любовь к Родине и интерес к службе в Вооруженных силах страны.