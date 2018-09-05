Роскосмос и Минобороны РФ пока не приняли решения о запуске спутника ГЛОНАСС в ноябре

Ранее Тестоедов сообщал, что ИСС предложат запустить очередной спутник «Глонасс-М» в ноябре с космодрома Плесецк. 30 августа прошло совещание, на котором это предложение было озвучено.

"Этот вопрос [запуски спутников ГЛОНАСС] определяется не нами, это решают гензаказчики системы ГЛОНАСС — Роскосмос и Космические войска Министерства обороны РФ. Пока этого решения нет", — рассказал он.

При этом Тестоедов отметил, что в ИСС готовы к запуску космического аппарата, «но решение принимают Роскосмос и Минобороны».

В составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.