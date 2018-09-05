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Британский адмирал: мы не способны защитить территориальные воды
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Британский адмирал: мы не способны защитить территориальные воды 

Свободная пресса 5 сентября 2018
Бывший первый морской лорд Великобритании Алан Уэст заявил, что страна не может обеспечить защиту даже ближайших морей.
«Недавние столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков показывают, что Великобритании не хватает судов, чтобы защищать свои территориальные воды… А когда Великобритания покинет Евросоюз, ей придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону. С текущим положением ВМС Великобритании все это обернется катастрофой», — заявил лорд Уэст в интервью изданию The Independent.
Столь резкое заявление прозвучало на фоне разгоревшейся «Гребешковой войны» между английскими и французскими рыбаками. Произошло уже несколько столкновений между ними. Во Франции запретили добывать моллюсков в ряде морских районов, но рыбаки все равно выходят в море, в том числе в места промысла англичан. Рыбацкие лодки таранили друг друга, моряки кидали друг в друга дымовые шашки и камни. Предотвратить эти столкновения английский военный флот не смог из-за недостатка кораблей.
Ранее «СП» писала, что в столкновении между французскими и английскими рыбаками в Ла Манше участвовало более 40 судов.
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