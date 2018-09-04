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Военнослужащие ЗВО восстановят уникальную технику времён войны для единственного в России музея фейерверков
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Военнослужащие ЗВО восстановят уникальную технику времён войны для единственного в России музея фейерверков 

ТК «Звезда» 4 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Они проведут замену неисправных деталей и механизмов, устранят коррозию частей орудий, проведут смазку и покраску элементов конструкции.
Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа приступили к восстановительным работам над уникальными образцами артиллерийского вооружения времён Великой Отечественной войны, которые будут размещаться в единственном в России музее фейерверков в Ватутинках (Москва).
В настоящее время коллекция музея пополнилась орудиями, которые были реально задействованы на различных фронтах войны: 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 (1937 г.), 85-мм зенитная пушка (1939 г.), 57-мм противотанковая пушка ЗиС-2 (1941 г.), 152-мм гаубичное орудие Д-1 (1943 г.), 100-мм полевая пушка БС-3 (1944 г.). Также военнослужащие отреставрируют послевоенные разработки, стоявшие на вооружении Советской Армии: 85-мм противотанковую пушку Д-48 (1953 г.), 76-мм горную пушку М-99 (1958 г.), 122-мм гаубицу Д-30 (1963 г.). Военнослужащие проведут замену неисправных деталей и механизмов, устранят коррозию частей орудий, проведут смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках каждого вооружения будет подготовлена информация для гостей музея.
Музей фейерверков открылся в октябре прошлого года в 50-ю годовщину формирования салютного дивизиона ЗВО. Выставочный комплекс насчитывает более 100 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.
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