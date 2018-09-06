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Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма
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Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма 

РИА Новости + ещё 4 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внёс пожертвование на строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», сообщили в военном ведомстве.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внёс пожертвование из личных средств на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ", — сказали в Минобороны.
Во вторник на селекторном совещании с участием руководящего состава Вооруженных сил РФ Шойгу объявил о принятом с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решении по строительству главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова.
Как подчеркнул глава российского военного ведомства, возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.
Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение», на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих.
Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.
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