Шойгу первым внес пожертвование на строительство главного военного храма

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу первым внёс пожертвование из личных средств на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ", — сказали в Минобороны

Во вторник на селекторном совещании с участием руководящего состава Вооруженных сил РФ Шойгу объявил о принятом с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла решении по строительству главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова.

Как подчеркнул глава российского военного ведомства, возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Решением организационных вопросов строительства и сбора добровольных пожертвований на возведение храма будет заниматься специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресение», на сайте которого указаны финансовые счета для пожертвований всех желающих.

Храмовый комплекс будет возведен на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Его украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.