Корабль ФСБ стал жертвой сломавшегося китайского двигателя

По словам одного из собеседников издания, поломка дизельного двигателя произошла в конце августа этого года. «Заклинило коленчатый вал, провернуло вкладыши, также текут 30 процентов форсунок», — сказал источник.

Другой собеседник сообщил, что в настоящее время специалисты предприятия ждут двигатель, которым заменят неисправный. «Планируется, что на „Алмаз“ привезут новый дизель для „Безупречного“, поменяют неисправный агрегат, после чего корабль пойдет в море. Его планируют сдать в срок», — рассказал источник.

Первоначально сторожевики проекта 22460 оснащали немецкими дизелями MTU 16V4000M73L. Позднее из-за санкций производитель перешел на китайские двигатели CHD622V20CR.

Корабль «Безупречный» проекта 22460 (шифр «Охотник») заложили в мае 2017-го и спустили на воду в апреле 2018 года. Контракт на постройку двух таких кораблей «Алмаз» заключил с ФСБ России в 2014-м.

Корабли проекта 22460 разработаны в «Северном проектно-конструкторском бюро». Предназначены для охраны государственной границы и территориальных вод, а также для борьбы с терроризмом и пиратством.