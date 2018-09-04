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Корабль ФСБ стал жертвой сломавшегося китайского двигателя
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Корабль ФСБ стал жертвой сломавшегося китайского двигателя 

Lenta.ru 4 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460, построенный судостроительной фирмой «Алмаз» для ФСБ России, получит замену дизеля, произведенного Китаем, из-за возникших неисправностей. Об этом Mil.Press FlotProm сообщили компетентные источники.
По словам одного из собеседников издания, поломка дизельного двигателя произошла в конце августа этого года. «Заклинило коленчатый вал, провернуло вкладыши, также текут 30 процентов форсунок», — сказал источник.
Другой собеседник сообщил, что в настоящее время специалисты предприятия ждут двигатель, которым заменят неисправный. «Планируется, что на „Алмаз“ привезут новый дизель для „Безупречного“, поменяют неисправный агрегат, после чего корабль пойдет в море. Его планируют сдать в срок», — рассказал источник.
Первоначально сторожевики проекта 22460 оснащали немецкими дизелями MTU 16V4000M73L. Позднее из-за санкций производитель перешел на китайские двигатели CHD622V20CR.
Корабль «Безупречный» проекта 22460 (шифр «Охотник») заложили в мае 2017-го и спустили на воду в апреле 2018 года. Контракт на постройку двух таких кораблей «Алмаз» заключил с ФСБ России в 2014-м.
Корабли проекта 22460 разработаны в «Северном проектно-конструкторском бюро». Предназначены для охраны государственной границы и территориальных вод, а также для борьбы с терроризмом и пиратством.
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