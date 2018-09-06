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США и Индия намерены продолжить сотрудничество в военной сфере
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США и Индия намерены продолжить сотрудничество в военной сфере 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Об этом заявила глава Министерства обороны Индии Нирмала Ситхараман.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Индии.
«Сотрудничество наших двух стран в сфере обороны отражает растущую зрелость нашего партнёрства. Оно также является свидетельством наших общих демократических ценностей и интересов… Сегодня оно является ключевым двигателем нашего стратегического партнёрства», — сказала Ситхараман после встречи c министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Она также пригласила к участию в налаживании производства военного оборудования в Индии американских инвесторов.
«Я приглашаю компании из США стать активными партнерами в этом сегменте», — заключила она.
Ранее США не исключили возможного введения против Индии санкций из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
RT на русском: последние новости
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