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На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2019 году выделят около 10 млрд рублей
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На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2019 году выделят около 10 млрд рублей 

ТАСС + ещё 18 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
ГЕЛЕНДЖИК, 8 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России рассчитывает на выделение в следующем году в рамках госпрограмм поддержки спроса на автомобили порядка 10 млрд рублей. Об этом сказал в рамках форума-выставки «Гидроавиасалон-2018» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В следующем году это будет около 10 млрд рублей в базовых параметрах", — сказал он.
Он отметил, что в целом объем поддержки всего автопрома, включая промышленные субсидии [поддержка рабочих мест и другие меры] составит около 200 млрд рублей.
В текущем году спрос на автомобили поддерживался в объеме меньше 30 млрд рублей, добавил он. Объем поддержки и параметры еще будут уточняться.
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