На поддержку спроса на автомобили в РФ в 2019 году выделят около 10 млрд рублей

"В следующем году это будет около 10 млрд рублей в базовых параметрах", — сказал он.

Он отметил, что в целом объем поддержки всего автопрома, включая промышленные субсидии [поддержка рабочих мест и другие меры] составит около 200 млрд рублей.

В текущем году спрос на автомобили поддерживался в объеме меньше 30 млрд рублей, добавил он. Объем поддержки и параметры еще будут уточняться.