Ещё
Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» достиг 48 единиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» достиг 48 единиц 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 сентября 2018
Авиакомпания «Аэрофлот» получила 48-й самолет Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Аэрофлот» пополнил парк воздушных судов 48 отечественным самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Авиалайнеру с бортовым номером RA-89110 присвоено имя «М. Громов» — в честь легендарного советского летчика, Героя Советского Союза», — говорится в сообщении.
Как уточняется, российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 — в салоне эконом. Новый SSJ100 начнет выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели.
«Михаил Громов вошел в историю не только советской, но и мировой авиации, совершив в 1937 г. беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). По итогам данной экспедиции экипаж установил сразу два мировых авиационных рекорда дальности полета (по прямой и ломаным линиям), совершенный за 62 часа 17 минут», — отметили в пресс-службе.
В авиакомпании добавили, что «Аэрофлот» понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100.
«Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолетном парке до 50. Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Курс по подготовке разработчиков беспилотных авиационных систем запустили в МИСиС Мемориальную доску герою-подводнику Л.Матушкину открыли на юго-западе столицы Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» достиг 48 единиц
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу641
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей186
На Россию надвигается апокалипсис89
Вдова Захарченко выступила с заявлением223
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение