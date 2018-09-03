Парк самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» достиг 48 единиц

Авиакомпания «Аэрофлот» получила 48-й самолет Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» пополнил парк воздушных судов 48 отечественным самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Авиалайнеру с бортовым номером RA-89110 присвоено имя «М. Громов» — в честь легендарного советского летчика, Героя Советского Союза», — говорится в сообщении.

Как уточняется, российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне бизнес-класса и 75 — в салоне эконом. Новый SSJ100 начнет выполнять рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» уже в ближайшие недели.

Михаил Громов вошел в историю не только советской, но и мировой авиации, совершив в 1937 г. беспосадочный перелет по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Джасинто (штат Калифорния, США). По итогам данной экспедиции экипаж установил сразу два мировых авиационных рекорда дальности полета (по прямой и ломаным линиям), совершенный за 62 часа 17 минут», — отметили в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что «Аэрофлот» понимает важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ100.

«Авиакомпания планирует увеличить количество воздушных судов данного типа в своем самолетном парке до 50. Самолеты Sukhoi Superjet 100 выполняют рейсы по маршрутной сети «Аэрофлота» внутри России, в страны СНГ, а также в ряд европейских стран», — заключили в пресс-службе.