Во Львове запустят «Быстрый трезубец»

Военные Украины и Запада запустят во Львове «Быстрый трезубец»

3 сентября во Львовской области начнутся масштабные военные учения, в которых примут участие и воинские контингенты иностранных государств Rapid Trident-2018 («Быстрый трезубец» — ред.).

«В понедельник, 3 сентября 2018 года, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район, Львовская область) состоится открытие самых масштабных в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств», — говорится в сообщении.

Ранее во время учений на Ровенском полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Среди причин трагедии называлось низкое качество украинских вооружений. Большую часть «нового» оружия Киев получает путем модернизации советских образцов.