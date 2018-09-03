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Во Львове запустят «Быстрый трезубец»
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Военные Украины и Запада запустят во Львове «Быстрый трезубец» 

Украина.ру + ещё 8 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
3 сентября во Львовской области начнутся масштабные военные учения, в которых примут участие и воинские контингенты иностранных государств Rapid Trident-2018 («Быстрый трезубец» — ред.).
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
«В понедельник, 3 сентября 2018 года, на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с. Старичи, Яворовский район, Львовская область) состоится открытие самых масштабных в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств», — говорится в сообщении.
Ранее во время учений на Ровенском полигоне в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Среди причин трагедии называлось низкое качество украинских вооружений. Большую часть «нового» оружия Киев получает путем модернизации советских образцов.
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