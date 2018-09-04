В США заявили о намерении следить за учениями «Восток-2018»

"Мы будем следить за участием Китая в крупнейших учениях в России в этом году, которые называются «Восток-2018» и начинаются на следующей неделе. Это будут крупнейшие учения с участием двух стран (РФ и КНР — ред.), что сигнализирует о растущем взаимодействии между ними", — заявил Коутс, выступая на конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне.

Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.

Как сообщалось ранее, в маневрах примут участие около 300 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников.

Активная фаза самых масштабных маневров российской армии «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.