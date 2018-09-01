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Военнослужащие российской базы в Армении подняли флаг России на одну из вершин Арагаца
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Военнослужащие российской базы в Армении подняли флаг России на одну из вершин Арагаца 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российской базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении установили на одной из вершин горного массива Арагац, на высоте более 3 тыс. метров, флаг России и знамя «Юнармии», изготовленное вместе с юнармейцами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Юнармейцы из Гюмри и Еревана вместе с военнослужащими российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении в годовщину образования всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», водрузили государственный флаг РФ и знамя «Юнармии» на одну из вершин горы Арагац на высоте более 3 тыс. метров", — сказали в пресс-службе.
На вершине горы прошла церемония вступления в юнармейцы более 20 учащихся школ Минобороны России в Армении.
"Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины", — цитирует пресс-служба слова командира соединения полковника Владимира Елканова.
Ранее сообщалось, что 25-метровое полотно «Знамени Юнармии» изготовили вместе военнослужащие и юнармейцы.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех российских регионах.
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