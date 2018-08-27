Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов поздравил первокурсников Военно-медицинской академии с принятием Военной присяги 

Замглавы военного ведомства также провел рабочее совещание по вопросам текущего строительства и реконструкции объектов ВМедА.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов поздравил первокурсников Военно-медицинской академии (ВМедА) имени С. М. Кирова с принятием Военной присяги и провел рабочее совещание по вопросам строительства и медицинского обеспечения вуза.
На плацу исторического парка ВМедА замглавы военного ведомства приветствовал начальник академии Александр Фисун. Тимур Иванов лично принял Военную присягу у части курсантов, а также обратился с речью к молодым защитникам Отечества.
После торжественной церемонии в многопрофильной клинике ВМедА прошло рабочее совещание по вопросам текущего строительства и реконструкции объектов академии.