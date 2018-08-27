Бумажный флот Украины: адмирал признался в отсутствии денег на строительство кораблей

По словам украинского адмирала, одна из проблем оборонно-промышленного комплекса страны в том, что решения принимаются только на бумаге, а вот их практическая реализация «пробуксовывает».

Бывший командующий украинским флотом, адмирал Сергей Гайдук заявил, что у Украины нет денег на реализацию проекта «Корвет», согласно которому флот страны должен был бы пополниться четырьмя боевыми кораблями уже до 2028 года.

Он отметил, что одна из проблем оборонно-промышленного комплекса Украины в том, что решения принимаются только на бумаге, а вот их практическая реализация «пробуксовывает».

«На этот год было запланировано порядка полтора миллиарда выделить. Так ежегодно выделяются в соответствии с государственной программой суммы. Было запланировано выделение полутора миллиардов — к сожалению, по той информации, которую я имею, эта сумма до сих пор не выделена, но мы уже перевалили за второе полугодие, возникает вопрос реализации этого финансового ресурса, выполнение работ», — цитирует сообщение Гайдука телеканал «112».

Между тем Гайдук добавил, что производство корветов было расписано пошагово до 2028 года, однако же в связи с приостановкой финансирования Украина лишь декларирует все на бумаге, «а реально не финансирует».

Ранее сообщалось, что Киев не в состоянии предъявить новейшие образцы вооружений, о которых украинские власти говорят при каждом удобном случае. При этом техника, которую Украина продемонстрировала на параде, не более, чем макеты.