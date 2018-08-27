В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет

"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", — сказал Ильницкий.

Как он отметил, военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте — бюджет США , который, по словам Ильницкого, превышает все бюджеты мира.

"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать «вдогонку», то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", — сказал Ильницкий.

Он добавил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» на конференции по информационной безопасности «психологическая оборона» и на конференции по искусственному интеллекту.

Согласно одобренному правительством бюджету, расходы по разделу «Национальная оборона» в 2018 году — 943,6 миллиарда рублей, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,3 триллиона рублей.