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В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет
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В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия тратит две трети военного бюджета на разработку и закупку оружия, что составляет 70% военного бюджета, сообщил в понедельник в эфире радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Ильницкий.
"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", — сказал Ильницкий.
Как он отметил, военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте — бюджет США, который, по словам Ильницкого, превышает все бюджеты мира.
"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать «вдогонку», то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", — сказал Ильницкий.
Он добавил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» на конференции по информационной безопасности «психологическая оборона» и на конференции по искусственному интеллекту.
Согласно одобренному правительством бюджету, расходы по разделу «Национальная оборона» в 2018 году — 943,6 миллиарда рублей, по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» — 1,3 триллиона рублей.
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