Более 20 тысяч зрителей посетили выставки Северного флота в рамках МВТФ «Армия-2018» в Мурманской области

Выставки вооружения, военной и специальной техники, исторической броне— и авиатехники, музейные экспозиции работали в Североморске , посёлке Сафоново и на территории строящегося парка «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой.

Более 20 тысяч жителей и гостей Мурманской области побывали на выставках статического и динамического показа современного вооружения и военной техники, которые были организованы Северным флотом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018».

В Мурманской области форум начал работу в пятницу. Торжественное открытие под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова состоялось в Североморске. В церемонии открытия также приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, глава закрытого административно-территориального образования Североморск Владимир Евменьков , юнармейцы, военнослужащие Северного флота и жители города.

Выставки вооружения, военной и специальной техники, исторической броне— и авиатехники, музейные экспозиции работали в Североморске, посёлке Сафоново и на территории строящегося парка «Патриот» возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском

В Североморске для гостей форума были организованы экскурсии на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин». Также можно было посетить суда вспомогательного флота: танкеры и буксиры, водолазные и спасательные катера.

В ходе работы выставок желающие поступить на военную службу могли посетить пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части Северного флота, получить необходимые консультации, взять справочные буклеты и пройти профессионально-психологическое тестирование.